В Кремле сегодня возобновится церемония развода караулов
31 июля 202112:06
В Кремле сегодня возобновится церемония развода караулов. Она была временно приостановлена 10 июля из-за напряженной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в российской столице. Развод пеших и конных караулов президентского полка уже много лет проводится в Кремле по субботам в тёплое время года. Начинается представление в полдень.
Ранее церемония развода караулов в Кремле отменена из-за жары.
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31 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru