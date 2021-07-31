В Кремле сегодня возобновится церемония развода караулов

В Кремле сегодня возобновится церемония развода караулов. Она была временно приостановлена 10 июля из-за напряженной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в российской столице. Развод пеших и конных караулов президентского полка уже много лет проводится в Кремле по субботам в тёплое время года. Начинается представление в полдень.

Ранее церемония развода караулов в Кремле отменена из-за жары.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Кремль
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