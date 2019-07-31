В арке главного входа ВДНХ покажут праздничную видеопроекцию
В арке главного входа ВДНХ покажут видеопроекцию, созданную специально к юбилею выставочного комплекса, сообщает АГН «Москва». Показы состоятся с 1 по 4 августа по вечерам — с 21:00 до полуночи.
«Наблюдать за тем, как арка Главного входа преображается до неузнаваемости, смогут даже те, кто не попал на территорию ВДНХ — яркое проекционное шоу будет видно издалека», — отметили в пресс-службе комплекса.
Видеопроекция будет вести трансляцию абстрактных картин на сложную поверхность арки. Также в видеоряд попадут изображения космоса, стихий, игры теней и даже чертежей и строительных схем. Всего посетителям ВДНХ будет показано 15 коротких сюжетов, они будут сменять друг друга каждые семь минут.
Напомним, 31 июля в обращение вошли марки, посвящённые 80-летию Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). В продажу поступили марки с изображением павильона «Космос», фонтана «Дружба народов» и северного входа ВДНХ.
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