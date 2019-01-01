Транспортную систему Тверской области усовершенствуют при поддержке ВЭБ.РФ

ВЭБ.РФ готов участвовать в модернизации транспортной системы Твери и области. Об этом сообщил председатель государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов по итогам обсуждения вопроса с губернатором Игорем Руденей.

Отмечается, что в планах проекта обновление парка городского транспорта, формирование маршрутной сети, отвечающей запросам населения — удобство, комфорт, безопасность. Как сообщил Игорь Рудения, за основу будет взята столичная модель организации функционирования транспорта.

«Для нас очень важны хорошие и качественные решения в этом направлении. Область и банк будут участниками процесса, а население получит комфортный и безопасный городской транспорт», — заявил губернатор.

Добавим, в настоящее время в Твери совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией внедряется современная модель пассажирских перевозок. Накануне, 13 мая, в рамках визита Игорь Шувалов и Игорь Руденя посетили особую экономическую зону туристско-рекреационного типа «Завидово», где обсуждались перспективы сотрудничества государственной корпорации и правительства региона по развитию территории.



