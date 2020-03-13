Сугробы до 10 см могут появиться в столице за выходные

Снега высотой до десяти сантиметров может появиться в столичном регионе в предстоящие выходные дни. Об этом сообщил РИАМО директор Гидрометцентра России Сергей Борщ. Он подтвердил прогноз о понижении температуры воздуха до показателей ниже нулевой отметки.

Ожидается также мокрый снег, на дорогах будет скользко. Борщ не исключает, что снежный покров может даже задержаться на некоторое время. Причём перед этим ещё успеет пройти дождь. Сохранится также довольно сильный ветер до 17 метров в секунду, отмечает сайт «Подмосковье сегодня».

Снег придёт на смену дождю вечером в субботу. В воскресенье снегопад будет продолжаться. Сегодня в столичном регионе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. В Москве уже повалено более 200 деревье, один человек погиб.

