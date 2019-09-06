Собянин открыл новый парк на Ярославском шоссе

В Москве на территории, прилегающей к кампусу Московского государственного строительного университета (МГСУ), появился новый парк. Его открыл мэр Сергей Собянин. Обращаясь к студентам вуза, он выразил надежду, что парк понравится.

В свою очередь и.о. ректора МГСУ Андрей Волков добавил, что к 100-летнему юбилею университета на его территории появится Ледовый дворец. По его словам, такое решение уже принято мэром. Ректор напомнил, что университет готовится отметить юбилей в 2021 году.

Доступ в парк свободный - он открыт не только для студентов и преподавателей МГСУ, но и для всех горожан. Парк создан в рекордно короткие сроки – с мая по август 2019 года. Его проект разработан собственными силами университета. Центральная площадь парка вымощена гранитом, на ней располагается фонтан с системой автоматического управления и ночной подсветкой. Посетители парка могут воспользоваться скейт-амфитеатром, спортивной площадкой, уличными тренажерами и велодорожкой длиной 1 километр.

