Снегопад накроет Москву во вторник

Снегопад начнется в Москве во вторник, 15 ноября, сформируется устойчивый снежный покров. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, снег обеспечит циклон с северо-запада. По прогнозу синоптика, он начнется во вторник в обед, к ночи его станет больше, закончатся осадки только днем в среду.