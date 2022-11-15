Снегопад накроет Москву во вторник

Снегопад начнется в Москве во вторник, 15 ноября, сформируется устойчивый снежный покров. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, снег обеспечит циклон с северо-запада. По прогнозу синоптика, он начнется во вторник в обед, к ночи его станет больше, закончатся осадки только днем в среду.

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Уже к вечеру вторника высота снежного покрова в Москве достигнет уровня двух–четырех сантиметров, рассказал Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что настоящая зима придет в Москву 16 ноября. По его словам, столбики термометров опустятся до минус 5 в дневные часы и минус 8 ночью, выпадет до трех сантиметров снега.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:СнегопадПогода В Москве
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