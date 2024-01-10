Синоптики прогнозируют ночью в Москве аномальное потепление

По его словам, резкое потепление связано с приближающимся с юга к столичному региону циклоном. В результате к утру четверга температура повысится на 10 градусов: от минус 10 до 0 – минус 2 градусов.

Однако уже днем вновь похолодает до минус 10-13 градусов, передает РИА Новости. По словам синоптика, в Москву снова будут поступать холодные воздушные массы. Пойдет снег, местами сильный. Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.

Повышенная нагрузка в морозы на электрические и тепловые сети стала причиной коммунальных аварий в Подмосковье, рассказал в пресс-центре НСН член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин.



