Россиянам пообещали август с погодными аномалиями
В Гидрометцентре пообещали жителям России тёплый август с небольшими отрицательными аномалиями.
В целом на европейской части России в следующем месяце ожидается средняя температура близкая к норме, пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимира Тищенко.
Однако в регионах южнее Москвы, Казани и Нижнего Новгорода могут быть температуры ниже нормы на один градус, предупредил синоптик.
В Гидрометцентре также напомнили, что для столицы среднемесячная температура августа составляет 16,5 градусов тепла, то есть 20-23 градусов днем, и 10-13 ночью.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал НСН, что вторая неделя июля не сможет порадовать москвичей типичной для июля жарой.
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