Однако в регионах южнее Москвы, Казани и Нижнего Новгорода могут быть температуры ниже нормы на один градус, предупредил синоптик.

В Гидрометцентре также напомнили, что для столицы среднемесячная температура августа составляет 16,5 градусов тепла, то есть 20-23 градусов днем, и 10-13 ночью.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал НСН, что вторая неделя июля не сможет порадовать москвичей типичной для июля жарой.

