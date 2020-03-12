Роскачество забраковало ряд презервативов из-за их небезопасности
Роскачество проверило качество презервативов 17 торговых марок 13 производителей. Это презервативы из Великобритании (Ganzo, Duett), Таиланда (Okamoto, «Гусарские», Contex), Китая («Гороскоп любви», «Страсть», Durex), Германии (Masculan, Sico, Vizit), США (PLAYBOY), Индии (in Time), России (HASICO, «Гладиатор», Torex), Малайзии (Viva).
Специалисты ведомства провели исследование по 60 показателям, в основном на безопасность этой продукции, пишут «Известия».
Выяснилось, что в товарах пяти торговых марок содержится цинк и изопропанол, причем его количество превышает допустимые нормы. Эти вещества считаются токсичными, поэтому потенциально опасны. Они могут вызвать раздражающее действие, отмечает АГН «Москва».
Все презервативы выдержали испытание на прочность, однако пять образцов не соответствовали ГОСТу по относительному удлинению при разрыве до теплового старения. К продуктам четырех торговых марок есть замечания по ширине, у одной торговой марки — по длине, пишет Москва 24.
Исследование также указывает на то, что чем дороже презерватив, тем он лучше по качеству.
Специалист по мужскому здоровью, урогинеколог Евгений Греков ранее призвал россиян не бояться презервативов, в которых выявлено превышение допустимого уровня цинка.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В мире заражены коронавирусом 125 тысяч человек
- Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новой «катастрофе»
- В Минэнерго рассказали, когда цены на нефть поднимутся до 40-45 долларов
- Турция переносит начало туристического сезона из-за коронавируса
- Нефти предсказали новый обвал: Виноваты «ценовая война» и пандемия