Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом
Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом. Позже пресс-секретарь главы государства объяснил, зачем ему нужна собственная посуда, пишет РИА Новости.
«Это связано с тем, что он постоянно пьёт чай из этого термоса», — лаконично прокомментировал Песков.
Добавим, на ужине в Осаке президент России чокнулся термосом с американским коллегой, Дональдом Трампом, отмечает Ura.ru . Судя по виду бокала Трампа, в нём была кола.
Ранее сообщалось, что во время саммита в Осаке американского лидера пригласили на празднование 75-летия Дня Победы в Россию. Приглашение Дональду Трампу будет отправлено в ближайшие дни, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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