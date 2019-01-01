Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом

Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом. Позже пресс-секретарь главы государства объяснил, зачем ему нужна собственная посуда, пишет РИА Новости.

«Это связано с тем, что он постоянно пьёт чай из этого термоса», — лаконично прокомментировал Песков.

Добавим, на ужине в Осаке президент России чокнулся термосом с американским коллегой, Дональдом Трампом, отмечает Ura.ru . Судя по виду бокала Трампа, в нём была кола.