Появилось приложение для занятий физкультурой на спортивных площадках Москвы

Гильдия Цифровой Экономики и блокчейн технологий при Московской торгово-промышленной палате (МТПП) ведет активную работу, поддерживая интересные, технологичные проекты компаний участников. «Fизра» – один из таких. Проект взял курс на растущий тренд здорового образа жизни, соединив потребности города и его жителей в одном продукте.

Интерес к здоровому образу жизни растет как во всем мире, так и в нашей стране. Для этого появляется все больше возможностей: открываются новые спортивные клубы, открываются и модернизируются общественные пространства оздоровительного назначения, появляются новые сервисы и спортивные школы. Однако, большинство проектов имеет коммерческую составляющую.



Цель «Fизры» — вовлечь людей в оздоровление через занятия физкультурой на общественных спортивных площадках на некоммерческой основе. Это позволит широкому кругу людей получить информацию и мотивацию для занятия спортом и оздоровления в местах общественного пользования, усилив эффект от вложения средств государством в строительство спортивных площадок, парков и стадионов.

«Fизра» — это приложение для смартфонов любого поколения, это сервис для людей самых разных возрастов и уровней спортивной подготовки. Подробнее о назначении сервиса рассказал НСН председатель гильдии цифровой экономики и блокчейн технологий Евгений Концевич.

«Для людей с разной подготовкой, с разными ограничениями, у кого-то суставы, у кого-то спина или ещё что-то… есть более пятисот упражнений которые можно выполнять на брусьях, на шведской стенке, на турнике. Их можно скомпоновать во всякие разные подводящие, разогревающие упражнения, чтобы можно было из этого сделать полноценную тренировку», — сказал он.

Иными словами, сервис подберет индивидуальную программу занятий и пенсионеру и студенту. Одна и та же площадка во дворе для разных людей может быть наполнена разными упражнениями. Обычно люди не представляют себе возможности площадок, не знают упражнений, не понимают как именно им заниматься. Это останавливает их от занятий. Сервис, в свою очередь, не только составляет индивидуальные тренировки, но и даёт соответствующие рекомендации, отметил Евгений Концевич.

«Безусловно, рекомендации по питанию, по подготовке, сделать массаж, намазать кремом, обернуться… мы же рассчитываем на людей, в том числе 60+, к ним будет много таких рекомендаций – до и после, что нужно сделать чтобы обойтись без травм и опасностей для своего здоровья», — добавил он.

Сейчас проект прошел все необходимые этапы R&D и открыт для партнерств и инвестиций. Разработчики планируют с поддержкой МТПП уже в следующем году запустить проект по всей Москве, предложив еще больше возможностей ее жителям в области спорта и здоровья.