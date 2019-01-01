Подмосковные ветеринары восстановили крыло ворону
Ветеринары в Подмосковье провели сложную операцию по восстановлению ворону сломанного крыла. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он рассказал, что раненую молодую птицу в ветеринарную клинику принесли жители. Специалисты, сделав рентген, выяснили, что у птенца перелом крыла. С такой травмой он был бы обречен. В итоге хирург-травматолог принял решение провести операцию. Она обеспечила стабильную фиксацию обломков крыла в правильном положении, сообщает АГН «Москва».
По словам ветеринаров, сейчас ворону предстоит длительный процесс выздоровления.
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