Подмосковные ветеринары восстановили крыло ворону

Ветеринары в Подмосковье провели сложную операцию по восстановлению ворону сломанного крыла. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он рассказал, что раненую молодую птицу в ветеринарную клинику принесли жители. Специалисты, сделав рентген, выяснили, что у птенца перелом крыла. С такой травмой он был бы обречен. В итоге хирург-травматолог принял решение провести операцию. Она обеспечила стабильную фиксацию обломков крыла в правильном положении, сообщает АГН «Москва».

По словам ветеринаров, сейчас ворону предстоит длительный процесс выздоровления.

