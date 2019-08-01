Подмосковная полиция разыскивает пропавшего говорящего попугая

Полиция подключилась к поискам краснохвостого жако, который улетел из дома в Люберцах. По словам хозяйки птицы, жако Жак появился у нее шесть лет назад. Он умеет разговаривать. Например, говорит: «Привет, как дела?» и «Доброе утро, пора вставать».

Питомец всегда свободно перемещался по квартире, в клетке его запирали только когда открывали окна. Однако 26 июля Жаку все же удалось выскользнуть в открытое окно. Он вылетел с 25-го этажа и тут же скрылся за высотками, пишет сайт «Подмосковье сегодня». Поиски хозяев пока не дали результатов. Они полагают, что птицу, которая стоит от 90 до 100 тысяч рублей, могли перепродать. В итоге хозяева Жака написали заявление в полицию.

