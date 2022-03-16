Песков прокомментировал переписку Кадырова и Илона Маска
В Кремле уже не пользуются социальной сетью Twitter, поэтому не следят за публичной перепиской российских политиков и американского предпринимателя Илона Маска. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Не следим, мы давно Twitter не читаем», - цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее Маск на своей странице написал, что вызывает на «поединок» президента РФ Владимира Путина. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ заявил, что у Маска и Путина «слишком разные весовые категории», назвав Маска «твиттерным блогером», а Путина – «грозой Запада и США».
Кадыров также назвал Маска «нежной Илоной» и предложил бизнесмену подготовиться к бою в центрах подготовки в Чечне. Маск оценил иронию и переименовал учетную запись.
После этого в своем Telegram-канале Кадыров заявил, что он уважает Маска за характер и силу воли. Так он прокомментировал отказ Маска блокировать российские СМИ в принадлежащей его компании спутниковой сети StarLink.
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