Песков прокомментировал переписку Кадырова и Илона Маска

Ранее Маск на своей странице написал, что вызывает на «поединок» президента РФ Владимира Путина. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ заявил, что у Маска и Путина «слишком разные весовые категории», назвав Маска «твиттерным блогером», а Путина – «грозой Запада и США».

Кадыров также назвал Маска «нежной Илоной» и предложил бизнесмену подготовиться к бою в центрах подготовки в Чечне. Маск оценил иронию и переименовал учетную запись.

После этого в своем Telegram-канале Кадыров заявил, что он уважает Маска за характер и силу воли. Так он прокомментировал отказ Маска блокировать российские СМИ в принадлежащей его компании спутниковой сети StarLink.

