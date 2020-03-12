Онищенко призвал дезинфицировать Госдуму из-за депутата Катасонова
Депутат Госдумы, бывший Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает необходимым продезинфицировать зал пленарных заседаний на фоне происшествия с потенциально инфицированным депутатом от ЛДПР Сергеем Катасоновым. Об этом Онищенко заявил, выступая перед коллегами с докладом об обстановке в мире в связи с пандемией коронавируса.
Депутат также считает уместным организовать обследование тех народных избранников, которые тесно общались с Катасоновым. Впрочем, по словам Онищенко, вирус ещё мог не успеть развиться, передает АГН «Москва».
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал депутатов, которые контактировали с представителем ЛДПР, отправиться на карантин. При этом Володин распорядился аннулировать пропуск депутата.
Сергей Катасонов после возвращения из поездки во Франции не прошел профилактических мер против коронавируса. В связи с этим лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил досрочно прекратить полномочия Катасонова.
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