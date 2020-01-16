Омск частично накрыло хлоридом водорода

Превышение уровня хлорида водорода зафиксировано в Омске. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Посты ведомства обнаружили превышение ПДК вещества в Ленинском районе областного центра.

Правда, отклонение от нормы не очень значительное – на одну десятую, уточняет «ФедералПресс». В остальных районах Омска ситуация в норме, превышений ПДК не отмечено.

В новогодние каникулы превышение предельно-допустимой концентрации по нескольким вредным веществам было зафиксировано в двух округах города. Аналогичное нарушение отмечалось по ряду веществ в трёх округах Омска в декабре.

