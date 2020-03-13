Названы регионы России с самым быстро теплеющим климатом

Росгидромет перечислил регионы, в которых зафиксирована наибольшая скорость роста среднегодовой температуры. Об этом говорится в Докладе об особенностях климата в России в 2019 году.

В нем отмечается, что самая большая аномалия отмечена на Таймыре и побережье Восточно-Сибирского моря - плюс 1,1 градуса за десятилетие. Теплеет также на побережье Северного Ледовитого океана, особенно в азиатской части России (плюс 0,8 градуса за десятилетие).