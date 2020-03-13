Названы регионы России с самым быстро теплеющим климатом
Росгидромет перечислил регионы, в которых зафиксирована наибольшая скорость роста среднегодовой температуры. Об этом говорится в Докладе об особенностях климата в России в 2019 году.
В нем отмечается, что самая большая аномалия отмечена на Таймыре и побережье Восточно-Сибирского моря - плюс 1,1 градуса за десятилетие. Теплеет также на побережье Северного Ледовитого океана, особенно в азиатской части России (плюс 0,8 градуса за десятилетие).
В 2019 году средняя температура воздуха в России на 2,07 градуса превысила норму за 1961-1990 годы.
Таяние вечной мерзлоты и засухи – главные климатические опасности для России. По оценкам российских ученых, к 2050 году ущерб экономике страны от таяния мерзлоты составит 8,5% от ВВП.
Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в эфире НСН подтвердил выводы американских коллег, опубликованные в Bloomberg, о причинах аномально теплой российской зимы.
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