Началась отделка платформы станции БКЛ метро «Авиамоторная»
На станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии московского метро началась отделка платформы. Об этом рассказал глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин. По его словам, станция готова почти на 80%, достроить её планируется до конца текущего года.
«Мы намерены запустить две станции – “Авиамоторная” и “Лефортово”. Но ещё раз напоминаю, что эти станции будут работать пока как продолжение Кожуховской линии», — пояснил Хуснуллин.
Также станция «Авиамоторная» станет пересадочной с одноименной станцией Калининско-Солнцевской линии метро.
Напомним, управляющей компанией по строительству новых линий и станций столичного метро выступает АО «Мосинжпроект».
Ранее сообщалось, что на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершилась проходка правого перегонного тоннеля от станции «Воронцовская» до «Улицы Новаторов».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Ни за какие деньги! Лукашенко отказался рвать с Россией
- СК раскрыл, за что задержали астраханских чиновников
- Россия может на время сохранить транзит газа через Украину
- Папа Римский подарил России часть Туринской плащаницы
- Объявлен окончательный результат выборов в Верховную раду