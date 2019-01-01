На полях ПМЭФ обсудят строительство северного обхода Твери

Тему строительства северного обхода Твери обсудит на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Тверской области Игорь Руденя с представителями компании «Автодор».

Отмечается, что проект будет осуществлен на завершающем этапе создания скоростной трассы М-11. Договорённости о начале проектирования были достигнуты в феврале этого года, а новый раунд переговоров будет направлен на форсирование работ по стратегически важному для региона проекту.

«Строительство северного обхода даст возможность завершить строительство транспортного кольца вокруг Твери. Таким образом, мы сформируем очертания современной тверской агломерации. Это будет новый этап развития города, повысится транспортная доступность в регионе, появятся переходы через Волгу со стороны Москвы, появится возможность объезда города грузовым транспортом. И, конечно, это новое развитие территорий сельскохозяйственного назначения, жилищного строительства в сторону Кимр, Рамешек, Бежецкого района», — заявил Игорь Руденя.

Добавим, что дорожная тема — одна их ключевых в повестке главы тверского региона. В текущем году планируется провести работы на 104 км автодорог регионального значения и 33,4 км – местного, в агломерации Твери. В настоящее время по итогам конкурсных процедур с подрядными организациями заключены контракты на общую сумму 2,114 млрд рублей, что составляет 74,7% от общего объема финансирования регионального проекта в текущем году. Продолжаются конкурсные процедуры и заключение контрактов с подрядными организациями по остальным объектам.

