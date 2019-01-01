Московские ветеринары провели сложную операцию кенгуру

Столичные ветеринары провели сложную операцию кенгуру, заменив австралийскому животному какательный сустав. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии столицы.

«В Центр травматологии животных ГБУ «Мосветобъединение» из Крыма поступил кенгуру в тяжелом состоянии. У него наблюдалось нагноение лапы в области скакательного сустава, обширные свищевые ходы и увеличение сустава. Кенгуру не мог нормально передвигаться и отказывался от еды. По результатам обследования был поставлен диагноз «хронический остеомиелит правого скакательного сустава». Эта болезнь развивается в костях и окружающих их мягких тканях и приводит к их разрушению. Назначенный курс антибиотиков результатов не принес. После тщательного обследования и взятия необходимых анализов, было принято решение о проведении хирургического вмешательства. Была проведена реконструктивно-восстановительная операция по замене сустава», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В комитете ветеринарии также отметили, что в течение нескольких месяцев кенгуру находился под наблюдением ветеринарных врачей.

В сообщении также отмечается, что удаленная костная ткань животного на данный момент полностью восстановилась. Спустя некоторое время кенгуру снова смог самостоятельно передвигаться, и, по окончании лечебно-профилактических мероприятий, когда он смог передвигаться сам, был выписан.

