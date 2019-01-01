Лоси в Подмосковье из-за жары забрались в пруд

Жители Подмосковья сфотографировали лосей, плавающих в озере. Инцидент произошел в озере Лесное в микрорайоне Ферма. По словам зоолога, главного специалиста природоохранного фонда «Верховье» Павла Воеводина, эти животные умеют плавать и то, что они забрались в воду в такую жаркую погоду, нет ничего удивительного. Либо они решили освежиться, либо просто выбрали кратчайший путь до другого берега, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Людям специалист посоветовал не беспокоить лосей в такой ситуации и отойти или отплыть подальше.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 6 июня стал самым жарким днем 2019 года. Температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ поднялась до отметки в +29,3 градуса.



