Лоси в Подмосковье из-за жары забрались в пруд
Жители Подмосковья сфотографировали лосей, плавающих в озере. Инцидент произошел в озере Лесное в микрорайоне Ферма. По словам зоолога, главного специалиста природоохранного фонда «Верховье» Павла Воеводина, эти животные умеют плавать и то, что они забрались в воду в такую жаркую погоду, нет ничего удивительного. Либо они решили освежиться, либо просто выбрали кратчайший путь до другого берега, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Людям специалист посоветовал не беспокоить лосей в такой ситуации и отойти или отплыть подальше.
Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 6 июня стал самым жарким днем 2019 года. Температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ поднялась до отметки в +29,3 градуса.
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