Крым рассчитывает занять 30 процентов в «Винном гиде России»

Не менее 30% в «Винном гиде России» в 2019 году могут занять торговые марки из Крыма. Об этом заявил руководитель экспертной группы Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

В настоящее время на полуострове стартовал аудит винодельческих хозяйств, которые производят вино из собственного винограда. Качество крымского вина предстоит изучить специалистам Роскачества, Минпромторга и Минсельхоза РФ. В республику уже прибыла группа специалистов, которая займется тестированием местного алкоголя, сообщает КИА.

Экспертам предстоит побывать на 15 винодельческих хозяйствах во всех частях Крыма. По словам Саркисяна, в 2018 году вина Крыма заняли лидирующие позиции в рейтинге вин.

Эксперты посетят более 50 российских виноделен и продегустируют более 600 наименований вин. Результатом станет бренд-лист Роскачества — «Винный гид России» 2019 года. В него попадут лучшие вина страны.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН раскритиковал предложение Минздрава запретить продажу алкоголя лицам до 21 года.



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ФОТО: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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