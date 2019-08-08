Крым рассчитывает занять 30 процентов в «Винном гиде России»
Не менее 30% в «Винном гиде России» в 2019 году могут занять торговые марки из Крыма. Об этом заявил руководитель экспертной группы Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.
В настоящее время на полуострове стартовал аудит винодельческих хозяйств, которые производят вино из собственного винограда. Качество крымского вина предстоит изучить специалистам Роскачества, Минпромторга и Минсельхоза РФ. В республику уже прибыла группа специалистов, которая займется тестированием местного алкоголя, сообщает КИА.
Экспертам предстоит побывать на 15 винодельческих хозяйствах во всех частях Крыма. По словам Саркисяна, в 2018 году вина Крыма заняли лидирующие позиции в рейтинге вин.
Эксперты посетят более 50 российских виноделен и продегустируют более 600 наименований вин. Результатом станет бренд-лист Роскачества — «Винный гид России» 2019 года. В него попадут лучшие вина страны.
Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН раскритиковал предложение Минздрава запретить продажу алкоголя лицам до 21 года.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Фигурант дела о массовых беспорядках в Москве обвинил в своем преследовании Навального
- Прокуроры пресекут деятельность организаторов незаконных акций во время выборов
- Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали
- Куклачев посоветовал не обращать внимания на породу кошки
- Кормухина назвала рецепт возрождения России