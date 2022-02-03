Из-за яхты Безоса в Роттердаме разберут старинный мост

Власти Роттердама намерены частично разобрать мост De Hef, чтобы под ним могла проплыть новая яхта миллиардера, создателя компании Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает Bloomberg.

Новую трехмачтовую яхту Y721 длиной 417 футов построили на голландских верфях, однако теперь выяснилось, что судно не сможет пройти под мостом.

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Разобран мост будет на средства компании Oceano, строившей яхту, и самого Безоса.

Мост De Hef был построен в 1927 году. Четыре года назад его отреставрировали.

Ранее The Sunday Times сообщила, что 58-летний Безос вложил 3 миллиарда долларов в создание лекарства от старения. По мнению издания, исследователи в рамках проекта смогут сделать новые открытия в области борьбы со старением.


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ФОТО: twitter.com
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