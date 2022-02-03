Из-за яхты Безоса в Роттердаме разберут старинный мост

Разобран мост будет на средства компании Oceano, строившей яхту, и самого Безоса.

Мост De Hef был построен в 1927 году. Четыре года назад его отреставрировали.

Ранее The Sunday Times сообщила, что 58-летний Безос вложил 3 миллиарда долларов в создание лекарства от старения. По мнению издания, исследователи в рамках проекта смогут сделать новые открытия в области борьбы со старением.



