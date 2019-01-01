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Хохловскую площадь обустроят в кратчайшие сроки

28 июня15:46

Перекрытие экспозиции с фрагментом крепостной стены Белого города на Хохловской площади необходимо для проведения работ в рамках эксплуатации. Как сообщили в пресс-службе префектуры ЦАО, все элементы пространства будут приведены в порядок в кратчайшие сроки.

«В связи с активным использованием общественного пространства на Хохловской площади, для обеспечения комфортного пребывания посетителей на объекте возникла необходимость в проведении дополнительных работ в рамках текущей эксплуатации. В кратчайшие сроки все элементы будут приведены в порядок и площадь станет доступной для посетителей», - утверждают власти.

Специалисты отремонтируют деревянные настилы, восстановят покрытие амфитеатра, отштукатурят и покрасят бетонные элементы ступеней, очистят ливневки и стыки наземного покрытия.

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Напомним, на Хохловской площади находится самая масштабная экспозиция архелогического памятника под открытым небом - фрагмент каменного основания стены Белого города. Это участок третьей крепостной стены Москвы, после Кремлевской и Китайгородской, которую построил зодчий Федор Конь в XVI веке. Она предназначалась для защиты от набегов крымских татар. В настоящее время сохранился лишь фрагмент ее фундамента длиной около 64 м и высотой до 1,5 м.

Фрагмент стены Белого города был обнаружен более 10 лет назад во время строительных работ на Хохловской площади. Из-за уникальной находки строительство было остановлено на долгие годы.

В 2016 г. пользователи «Активного гражданина» проголосовали за музеефикацию Хохловской площади, где был обнаружен фрагмента кладки стены Белого города. Памятник очистили от грязи и пыли, укрепили и законсервировали специальным составом, защищающим от воздействий окружающей среды, а вокруг него сделали амфитеатр.


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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
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