Хохловскую площадь обустроят в кратчайшие сроки
Перекрытие экспозиции с фрагментом крепостной стены Белого города на Хохловской площади необходимо для проведения работ в рамках эксплуатации. Как сообщили в пресс-службе префектуры ЦАО, все элементы пространства будут приведены в порядок в кратчайшие сроки.
«В связи с активным использованием общественного пространства на Хохловской площади, для обеспечения комфортного пребывания посетителей на объекте возникла необходимость в проведении дополнительных работ в рамках текущей эксплуатации. В кратчайшие сроки все элементы будут приведены в порядок и площадь станет доступной для посетителей», - утверждают власти.
Специалисты отремонтируют деревянные настилы, восстановят покрытие амфитеатра, отштукатурят и покрасят бетонные элементы ступеней, очистят ливневки и стыки наземного покрытия.
Напомним, на Хохловской площади находится самая масштабная экспозиция архелогического памятника под открытым небом - фрагмент каменного основания стены Белого города. Это участок третьей крепостной стены Москвы, после Кремлевской и Китайгородской, которую построил зодчий Федор Конь в XVI веке. Она предназначалась для защиты от набегов крымских татар. В настоящее время сохранился лишь фрагмент ее фундамента длиной около 64 м и высотой до 1,5 м.
Фрагмент стены Белого города был обнаружен более 10 лет назад во время строительных работ на Хохловской площади. Из-за уникальной находки строительство было остановлено на долгие годы.
В 2016 г. пользователи «Активного гражданина» проголосовали за музеефикацию Хохловской площади, где был обнаружен фрагмента кладки стены Белого города. Памятник очистили от грязи и пыли, укрепили и законсервировали специальным составом, защищающим от воздействий окружающей среды, а вокруг него сделали амфитеатр.
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