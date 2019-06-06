ФБР рассекретило документы по снежному человеку

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, связанные с вопросом существования снежного человека. В 1976 году расследование было проведено по настоянию главы информационного центра Питера Берна, передает РИА Новости. Ученый на протяжении многих лет занимался поиском доказательств существования снежного человека.

Он потребовал ФБР проанализировать 15 неопределенных образцов волос и тканей предполагаемого йети, сообщает RT. Проведенная экспертиза показала, что собранные образцы принадлежат представителю семейства оленевых, отмечает Ura.ru.

Несмотря ни на что 93-летний Питер Берн продолжает заниматься поиском следов снежного человека, пишут «Известия».



