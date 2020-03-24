Еще шесть случаев COVID-19 выявлено в Подмосковье
Шесть новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 выявлено в Московской области, сообщает региональный оперативный штаб в своём Telegram-канале «КОРОНАВИРУС.Мособлштаб».
Как отмечает RT, общее число заражённых коронавирусом в Подмосковье возросло до 41. При этом двое заболевших уже отпущены из больницы домой после выздоровления.
В Московской области начали работу две лаборатории для проведения исследований на коронавирус. Они открыты в кожно-венерологических диспансерах Серпухова и Красногорска, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Тем временем, депутаты областного парламента наделили губернатора Андрея Воробьёва полномочиями по предоставлению временных мер социальной поддержки в период предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации в режимах повышенной готовности.
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