Электромобилям могут разрешить ездить по выделенке

Электромобилям в России могут разрешить проезд по выделенным полосам для общественного транспорта, начина с будущего года. Такое предложение выдвинула группа Национальной технологической инициативы «Автонет», сообщает «РИА Новости». По словам авторов идеи, это стимулирует интерес покупателей к транспорту на электрической тяге.

Как отмечают «Известия», в случае реализации инициативы, владельцы электромобилей получат возможность доезжать из дома на работу на 20–30% быстрее. Ранее в Госдуме прозвучало предложение разрешить беспошлинный ввоз электромобилей в Россию, а также об отмене для них транспортного налога.

