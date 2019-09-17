Электромобилям могут разрешить ездить по выделенке
Электромобилям в России могут разрешить проезд по выделенным полосам для общественного транспорта, начина с будущего года. Такое предложение выдвинула группа Национальной технологической инициативы «Автонет», сообщает «РИА Новости». По словам авторов идеи, это стимулирует интерес покупателей к транспорту на электрической тяге.
Как отмечают «Известия», в случае реализации инициативы, владельцы электромобилей получат возможность доезжать из дома на работу на 20–30% быстрее. Ранее в Госдуме прозвучало предложение разрешить беспошлинный ввоз электромобилей в Россию, а также об отмене для них транспортного налога.
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