Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города

Организация движения на нескольких улицах в центре Москвы будет изменена с 5 по 9 сентября из-за подготовки и празднования Дня города. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

В частности, участок Тверской улицы – от Пушкинской площади до Охотного ряда – на всё это врем станет доступным только пешеходам. Это же относится к некоторым соседним переулкам. Движение ограничат уже в 22:00 5 сентября, а восстановят 9 сентября.

Тех автомобилистов, кто не может отказаться от машины, призывают заблаговременно ознакомиться с ограничениями движения, а также сдвинуть поездки на внепиковые часы – после девяти вечера.

Между тем, платная парковка в российской столице в праздничные дни будет работать в штатном режиме – в субботу за деньги, в воскресенье без. На улицах с повышенным тарифом платить придётся оба выходных дня.

