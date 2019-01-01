Далай-лама раскрыл секрет счастья

Напомним, в традиции тибетского буддизма считается, что правитель перерождается в новом теле сразу после смерти старого. Нынешний Далай-лама — четырнадцатый по счету, а первый жил в XIV веке.

Ранее НСН писала, что духовный лидер буддистов предположил, что в будущем Далай-ламой может стать женщина. С такими словами он выступил на учениях для буддистов стран Балтии и России в Риге. Далай-лама XIV уверен, что женщины от природы более чувствительны к страданию живых существ, поэтому они смогут принести большую пользу человечеству.

Президент Российской ассоциации буддистов линии Карма Кагью Александр Койбагаров заявил НСН, что и женщина, и мужчина могут достичь просветления.





По словам духовного лидера, в конце 2016 года монахини впервые сдадут экзамен на звание доктора буддийской философии, ранее к нему допускались только мужчины, сообщают РИА Новости.

