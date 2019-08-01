Бомжей в Есенин-центре сменило привидение

На пресс-конференции НСН выяснились странные подробности явлений в Есенин-центре.

До реставрации Есенин-центра в Москве здание находилось в жутком состоянии и там проживали бездомные, однако по завершению работ в музее якобы появилось привидение. Об этом на пресс-конференции НСН рассказали сотрудники Московского государственного музея Сергея Есенина.

«Когда мы вошли, увидели дом в настолько плачевном состоянии. Там жили просто бомжи. Он был ужасный. Ни крыши, ничего не было», — рассказала директор музея Светлана Шетракова.

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«Мы получили его в таком плачевном состоянии. Я не знаю, там жили или не жили привидения, но бомжи там точно жили», — добавила заведующая экспозиционно-выставочным отделом Александра Шетракова.

В обновленном здании музея бездомных не водится, но происходят непонятные работникам музея вещи. В пресс-центре НСН они продемонстрировали видеозапись, на которой, по их мнению, присутствует привидение Сергея Есенина.

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ФОТО: Public Domain Pictures
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