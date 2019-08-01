Бомжей в Есенин-центре сменило привидение

До реставрации Есенин-центра в Москве здание находилось в жутком состоянии и там проживали бездомные, однако по завершению работ в музее якобы появилось привидение. Об этом на пресс-конференции НСН рассказали сотрудники Московского государственного музея Сергея Есенина.

«Когда мы вошли, увидели дом в настолько плачевном состоянии. Там жили просто бомжи. Он был ужасный. Ни крыши, ничего не было», — рассказала директор музея Светлана Шетракова.