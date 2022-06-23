Бочкарев: Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках» подготовлен к вводу в эксплуатацию
Международный центр самбо и центр бокса в Лужниках планируют ввести в эксплуатацию уже в ближайшее время. Об этом рассказал заммэра Москвы в Правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, сейчас общая готовность объекта составляет 99%. Бочкарев также уточнил, что центры симметричны и объединены общим фасадом.
«Каждый из центров функционирует полностью независимо от другого. Там есть свои подземные парковки и собственные технические и инженерные помещения», - добавил Бочкарев.
По информации руководителя Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, на объекте полностью завершили монтаж инженерных сетей и уже благоустроили территорию, в том числе подключением наружного освещения. Он рассказал, что витражное остекление тренировочных залов позволит наблюдать за действиями спортсменов даже за пределами здания.
Отмечается, что в Международном центре самбо в Лужниках построен зал для соревнований на три ковра с трибунами на более чем полторы тысячи зрителей, а в центре бокса - для соревнований на два ринга с трибунами на две тысячи посетителей.
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