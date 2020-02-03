Аквапарк с бассейном на крыше появится в центре Москвы

Аквапарк с бассейном на крыше построят в центре Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры. Отмечается, что трехэтажное здание будет построено на 2-й Звенигородской улице. Площадь аквапарка составит около 6 тыс. кв. м.

По словам главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова, проект здания предусматривает панорамное остекление. На кровле предусмотрен дополнительный небольшой бассейн, а также зеленая зона, где можно будет прогуливаться.

Комплекс вместит в себя тренажерный, а также универсальный спортзал, бассейн со взрослой и детской зонами, а также спа-зону.

В январе сообщалось, что руководство спортивного комплекса «Анжи-Арена» в Каспийске республики Дагестан запретило женщинам посещать его.

