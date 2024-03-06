Журналистка Екатерина Гордеева объявила о возобновлении своего YouTube-проекта

«Мы услышали вас и поняли, что сдаться сейчас было бы слишком простым и слишком легким решением. Мы попробуем выстоять. Правда, как минимум, на первых порах нам будет действительно нужна ваша помощь», - написала она.

О приостановке проекта журналистка сообщила 28 февраля. За неделю его команда создала страницы на нескольких краудфандинговых платформах, что позволит зрителям профинансировать выход новых выпусков.

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах иноагентов, отмечает «Радиоточка НСН». Также запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов.

