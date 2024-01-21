Завершились съемки фильма «Мортал Комбат 2»

Съемки сиквела фильма «Мортал Комбат» завершены, сообщил в своих социальных сетях исполнитель главной роли Льюис Тан.

В фильме «Мортал Комбат 2» появится Джонни Кейдж

Актер выложил кадр с вечеринки по случаю окончания съемочного процесса. Тан сфотографировался с исполнителем роли Шао Кана Мартином Фордом.

Создатели картины по-прежнему не раскрывают сюжет. Дата премьеры также неизвестна.

«Мортал Комбат» является киноадаптацией знаменитой серии видеоигр. Первый фильм по вселенной «Смертельной битвы» появился в 1995 году.

На этой неделе Актер Пол Мескал объявил о завершении съемок продолжения фильма «Гладиатор». Действие картины развернется спустя 25-30 лет после событий первой части, напоминает «Радиоточка НСН».

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