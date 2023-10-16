Заслуженный артист РФ Александр Готгельф умер в возрасте 74 лет

«Александр Львович - один из тех, без кого немыслим РНО, кто с первого же момента возникновения коллектива определял его лицо, кто задавал ту планку высочайшего профессионализма», - говорится в заявлении.

Представители оркестра отметили харизму, мудрость и неподражаемое чувство юмора Готгельфа.

Виолончелист родился в 1948 году, окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. В 1990 году начал работать в РНО в качестве концертмейстера группы виолончелей.

В понедельник стало известно о смерти композитора, народного артиста России Геннадия Гладкова. Он умер на 89-м году жизни, передает «Радиоточка НСН».

