Заслуженный артист РФ Александр Готгельф умер в возрасте 74 лет
Заслуженный артист России виолончелист Александр Готгельф скончался на 75-м году жизни, сообщил Российский национальный оркестр (РНО) в своем Telegram-канале.
«Александр Львович - один из тех, без кого немыслим РНО, кто с первого же момента возникновения коллектива определял его лицо, кто задавал ту планку высочайшего профессионализма», - говорится в заявлении.
Представители оркестра отметили харизму, мудрость и неподражаемое чувство юмора Готгельфа.
Виолончелист родился в 1948 году, окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. В 1990 году начал работать в РНО в качестве концертмейстера группы виолончелей.
В понедельник стало известно о смерти композитора, народного артиста России Геннадия Гладкова. Он умер на 89-м году жизни, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Матч между сборными Швеции и Бельгии отменили после стрельбы в Брюсселе
- В ХАМАС заявили о намерении обменять заложников на 6 тысяч палестинцев
- Заслуженный артист РФ Александр Готгельф умер в возрасте 74 лет
- В Белгородской области сбили три БПЛА самолетного типа
- В Брюсселе застрелили двух футбольных болельщиков из Швеции
- СМИ: в заложниках у ХАМАС находится до 250 человек
- Предвыборный штаб Байдена заведет аккаунт в соцсети Трампа
- Минобороны: террористы готовят атаку на пункты дислокации войск РФ в Сирии
- В Петербурге при обрушении исторического здания пострадали двое рабочих
- В Палестине подтвердили возобновление Израилем подачи воды в сектор Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru