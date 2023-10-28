За границей Максим Галкин начал петь песни Цоя и Шатунова
Российский артист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) на своих выступлениях за границей начал исполнять песни Виктора Цоя и Юрия Шатунова, пишут СМИ.
Так, на опубликованных видео с концертов Галкина видно, как артист поет хит Цоя «Звезда по имени Солнце» и «Белые розы» Юрия Шатунова.
Ранее концерты Галкина отменили в Казахстане, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже министр культуры Казахстана Аида Балаева призвала не политизировать вопрос отмены выступлений артиста в стране. По ее словам, отмены выступлений Галкина не связаны с политикой. В качестве причин она назвала хозяйственно-бытовые вопросы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru