За границей Максим Галкин начал петь песни Цоя и Шатунова

Российский артист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) на своих выступлениях за границей начал исполнять песни Виктора Цоя и Юрия Шатунова, пишут СМИ.

«Ужасное поведение»: Немоляева раскритиковала пение Галкина на украинском языке

Так, на опубликованных видео с концертов Галкина видно, как артист поет хит Цоя «Звезда по имени Солнце» и «Белые розы» Юрия Шатунова.

Ранее концерты Галкина отменили в Казахстане, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже министр культуры Казахстана Аида Балаева призвала не политизировать вопрос отмены выступлений артиста в стране. По ее словам, отмены выступлений Галкина не связаны с политикой. В качестве причин она назвала хозяйственно-бытовые вопросы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ИноагентыШоу-бизнесКонцертМаксим Галкин

Горячие новости

Все новости

партнеры