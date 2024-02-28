Яхта, музыка и высокая кухня: Радио JAZZ представляет «Джаз на воде»
Радио JAZZ 89.1 FM и Флотилия «Рэдиссон Ройал» запустили проект «Джаз на воде».
Каждый четверг белоснежная яхта будет отправляться в круиз по Москве-реке вне зависимости от погоды за бортом. Гостям мероприятия будут доступны лучшие ресторанные блюда, а на протяжении всего путешествия будет звучать живой джаз от знаковых коллективов столицы.
Побег от повседневной рутины можно будет совершить уже с 7 марта. В предпраздничный вечер гостей яхты будет приветствовать ансамбль Петра Востокова с необычной, торжественной программой.
Живые классики русского фольклора, как их называют в джаз-кругах, Сергей Филатов и Сергей Клевенский 14 марта представят народные песни регионов России с аранжировками в стиле этно-фьюжн, а также авторские инструментальные композиции, сочиненные и представленные ведущими российскими музыкантами проекта «Этносфера».
Авторский джаз от коллектива Артем Баскаков trio откроет слушателям мир интеллектуальной и одновременно эмоциональной музыки 21 марта. Характерными чертами музыки коллектива являются сочетания самых культур, отсылки к различным жанрам, а также свобода эмоций.
Ранее народный артист России Сергей Жилин на церемонии вручения премии «Все цвета джаза» рассказал НСН, что отечественный джаз развивается, несмотря на «просадку» по концертам в пандемию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru