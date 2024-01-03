Выступление телеведущей Леры Кудрявцевой убрали из «Песни года»

Телеведущую Леру Кудрявцеву убрали из эфира после того, как на телевидении был объявлен бойкот певцу Филиппу Киркорову, пишет газета «Московский комсомолец».

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Речь идет о композиции «Дамы за 30». Кудрявцева записала ее вместе с телеведущей Екатериной Гордон.

Отмечается, что выступление вырезали из концерта «Песня года». В записи для эфира Кудрявцева осталась только как телеведущая.

По информации издания, это не связано со скандальной «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой.

Ранее сообщалось, что организаторы концерта «Зимнее SHOW» отменили выступления Филиппа Киркорова и Лолиты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Филипп КиркоровМузыкаТелеведущийКонцерт

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