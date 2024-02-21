Выставка работ Винсента Ван Гога в Париже побила рекорды посещаемости

Всем пришедшим на неё предлагались VR-сеты, которые позволяли почувствовать себя внутри представленных в экспозиции шедевров. В среднем ежедневная проходимость выставки составляла более 7 000 человек, что стало новым рекордом для музея.

Организаторы выставки Ван Гога планируют повторить успех в рамках следующего проекта «Изобретая импрессионизм: 1874», который планируется открыть в конце марта.

Ранее выставка картин эпохи Возрождения открылась в Эрмитаже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

