Выставка работ Винсента Ван Гога в Париже побила рекорды посещаемости
Выставка работ великого голландского постимпрессиониста Винсента Ван Гога побила все рекорды посещаемости парижского музея d'Orsay, сообщает Forbes.
Всем пришедшим на неё предлагались VR-сеты, которые позволяли почувствовать себя внутри представленных в экспозиции шедевров. В среднем ежедневная проходимость выставки составляла более 7 000 человек, что стало новым рекордом для музея.
Организаторы выставки Ван Гога планируют повторить успех в рамках следующего проекта «Изобретая импрессионизм: 1874», который планируется открыть в конце марта.
Ранее выставка картин эпохи Возрождения открылась в Эрмитаже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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