Выставка работ Винсента Ван Гога в Париже побила рекорды посещаемости

Выставка работ великого голландского постимпрессиониста Винсента Ван Гога побила все рекорды посещаемости парижского музея d'Orsay, сообщает Forbes.

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Всем пришедшим на неё предлагались VR-сеты, которые позволяли почувствовать себя внутри представленных в экспозиции шедевров. В среднем ежедневная проходимость выставки составляла более 7 000 человек, что стало новым рекордом для музея.

Организаторы выставки Ван Гога планируют повторить успех в рамках следующего проекта «Изобретая импрессионизм: 1874», который планируется открыть в конце марта.

Ранее выставка картин эпохи Возрождения открылась в Эрмитаже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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