Выставка работ легендарного фотографа Льва Бородулина пройдет в Москве

Еврейский музей и Израильский культурный центр «Натив» при посольстве Израиля в РФ с 3 августа по 17 ноября 2023 года организуют в Еврейском музее и центре толерантности выставку, посвящённую жизни и творчеству легендарного спортивного фотографа Льва Бородулина.

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Экспозиция, которая приурочена к 100-летию со дня рождения мастера, будет разделена на пять разделов, отражающих основные периоды творчества Бородулина: от ранних работ до хрестоматийных спортивных фотографий. Также на выставке впервые продемонстрируют последнее видеоинтервью фотографа и воспоминания его сына Александра.

В 1964 году английский ежегодник «Photography Year Book» признал Льва Бородулина звездой мировой фотографии, три года спустя японская газета «Асахи» назвала его «Лучшим фотографом года», а в 1971 году Бородулина наградили золотой медалью в области спортивной фотографии.

Также Лев Бородулин был одним из первых коллекционеров фотографии. Вместе с сыном Александром он создал фонд Borodulin Collection, который является одним из крупнейших в мире собраний классической советской фотографии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных музеях и выставках с начала года прошло более 900 мероприятий, которые посетили свыше шести миллионов человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Еврейский музей и центр толерантности
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