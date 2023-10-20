«Высокий уровень»: Режиссер «Айты» объяснил рекордные сборы якутского кино
В 2023 году многие якутские фильмы обращались к услугам пиарщиков и устраивали хорошую рекламную кампанию, отметил в эфире НСН режиссер Степан Бурнашев.
Якутский кинематограф смог добиться рекордных сборов в этом году из-за того, что стали сниматься картины высокого уровня, а также подорожали билеты, заявил режиссер фильма «Айта» Степан Бурнашев в интервью НСН.
Ранее в правительстве Якутии сообщили, что сборы якутского кинематографа с начала текущего года уже превысили исторический максимум, зафиксированный в 2022 году. Отмечается, что они составили 80 миллионов рублей. Бурнашев перечислил причины больших сборов.
«Это закономерность того, что цены на билеты ежегодно растут, стоимость жизни растет, зарплаты растут и сборы растут из года в год. Это один из факторов. Второе – этот год богат на премьеры, при этом это фильмы хорошего качества, высокого уровня. «Не хороните меня без Ивана» очень хорошо выступил в прокате, также разные комедии. Кроме того, произошло возвращение к нормальному руслу кинопроката после пандемии: многие снова взяли за привычку ходить в кино. Нельзя утверждать, что это расцвет якутского кинематографа, это множество факторов. В этом году также много фильмов обращались к услугам пиарщиков, устраивали хорошую рекламную кампанию», - сказал Бурнашев.
Он также отметил, что отзыв прокатного удостоверения у фильма «Айта» повлиял на узнаваемость якутского и регионального кино.
«Не могу спрогнозировать, как отзыв прокатного удостоверения у фильма «Айта» отразится на популярности якутского кино… Но инфоповод был большим, многие узнали о кино, снимающемся в регионах, в частности в Якутии. На какую-то узнаваемость это, наверное, повлияло. А каким этот инфоповод окажется в конечном итоге – положительным или негативным – мы узнаем в ближайшем будущем», - резюмировал Бурнашев.
Ранее, в конце сентября, Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у «Айты». Об этом стало известно после того, как фильм запретил Роскомнадзор: кинокритики РКН усмотрели в фильме неравенство героев по национальному признаку, отметив, что подчеркиваются хорошие черты якутов и плохие черты русских.
Минкультуры РФ выдало «Айте» прокатное удостоверение в феврале 2022 года с маркировкой 16+ для показа в кинотеатрах. Детективный триллер стал самым кассовым якутским фильмом в российском прокате. За 11 дней картина заработала более 18 млн рублей.
После того, как Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма, режиссер «Айты» Степан Бурнашев заявил, что продолжит снимать киноленты в России. В своем Telegram-канале он сообщил, что будет и дальше снимать кино в своей стране, потому что «это его дом». При этом режиссер отрицает, что в фильме содержится информация, которая «противоречит принципам единства народов РФ», передает «Радиоточка НСН».
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