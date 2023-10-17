Вышел трейлер третьего сезона «Американских историй ужасов»

Вышел трейлер третьего сезона сериала «Американские истории ужасов». Видео появилось на You-Tube канале FX Networks.

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Речь идет о спин-оффе проекта Райана Мерфи и Брэда Фалчака «Американская история ужасов». Авторы проекта планируют выпустить четыре эпизода. Премьера назначена на 26 октября.

Ранее стало известно, что фантастический сериал «Суперпозиция» российского режиссера Вадима Валиуллина объявлен лучшим на фестивале Minnesota WebFest в США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: YouTube / FX Networks
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