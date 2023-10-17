Вышел трейлер третьего сезона «Американских историй ужасов»
17 октября 202316:41
Вышел трейлер третьего сезона сериала «Американские истории ужасов». Видео появилось на You-Tube канале FX Networks.
Речь идет о спин-оффе проекта Райана Мерфи и Брэда Фалчака «Американская история ужасов». Авторы проекта планируют выпустить четыре эпизода. Премьера назначена на 26 октября.
Ранее стало известно, что фантастический сериал «Суперпозиция» российского режиссера Вадима Валиуллина объявлен лучшим на фестивале Minnesota WebFest в США, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Звезда фильма «Любовь и голуби» Лада Сизоненко ушла из кино из-за карьеры модели
- На Украине заочно обвинили в коллаборационизме главу ЛНР Пасечника
- СМИ: Израильтяне начали получать угрозы через мессенджеры
- Жителя Новосибирской области обвинили в попытке диверсии на железной дороге
- Вышел трейлер третьего сезона «Американских историй ужасов»
- В Лондоне задержали Грету Тунберг
- Актер Колесников: Отечественная киноиндустрия выживет в условиях санкций
- Силуанов: Дефицит бюджета в 2023 году будет чуть больше 1%
- Пентагон подтвердил подготовку военнослужащих к отправке на Ближний Восток
- В Берлине экоактивисты забрызгали краской «Часы мира»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru