Вышел тизер фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Американская кинокомпания Warner Bros. Представила первый тизер фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях.
Картина станет продолжением фильма «Джокер» 2019 режиссера Тодда Филлипса. При работе над продолжением он вновь занял режиссерское кресло.
Полноценный трейлер станет доступен 10 апреля. Премьера фильма в кинотеатрах намечена на 4 октября 2024 года.
Ранее сообщалось, что сиквелу «Джокера» с подзаголовком «Безумие для двоих» ограничили возрастную аудиторию, присвоив категорию «R», что соответствует российскому «18+», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря
- СМИ: в Одессе в результате удара уничтожен зенитный комплекс IRIS-T
- В Оренбуржье подготовили почти 500 пунктов временного размещения
- Умер нобелевский лауреат по физике Питер Хиггс
- Вышел тизер фильма «Джокер: Безумие на двоих»
- Молдавия отказалась выносить на референдум вопрос о присоединении к Румынии
- В Звериноголовском округе под Курганом объявлена принудительная эвакуация
- Гендиректор МАГАТЭ предупредил о новых атаках на Запорожскую АЭС
- Уровень воды реки Урал у Оренбурга вырос до 931 сантиметров
- В Смоленской области восстановили движение по маршруту Москва - Минск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru