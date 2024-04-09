Вышел тизер фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Американская кинокомпания Warner Bros. Представила первый тизер фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях.

Картина станет продолжением фильма «Джокер» 2019 режиссера Тодда Филлипса. При работе над продолжением он вновь занял режиссерское кресло.

Полноценный трейлер станет доступен 10 апреля. Премьера фильма в кинотеатрах намечена на 4 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что сиквелу «Джокера» с подзаголовком «Безумие для двоих» ограничили возрастную аудиторию, присвоив категорию «R», что соответствует российскому «18+», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Warner Bros//DC Films//Village Roadshow Pictures
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