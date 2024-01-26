Вышел российский трейлер психологического триллера «Красные комнаты»

Кинопрокатная компания «Russian World Vision» представляет трейлер психологического кибер-триллера «Красные комнаты».

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Фильм канадского режиссера Паскаля Планте выйдет в России на больших экранах 29 февраля. Картина рассказывает историю молодой женщины Келли-Энн, которая одержима серийным убийцей, суд над которым только начался. Постепенно она всё больше вникает в жуткие подробности дела и проникается историями молодых жертв.

Ранее сообщалось, что кинопрокатная компания «Russian World Vision» выпустит 1 февраля в российский прокат мультфильм «Как приручить монстров», историю о дружбе, понимании и принятии различий. Мультфильм расскажет о девочке Ханны, которая мечтает встретиться с маленькими монстрами. Однажды ей удается проникнуть в их мир – запретный город Монстервилль, где живут существа всех цветов и размеров. Всем вместе им придется сразиться со злыми Горгульей и Циклопом, которые захотят использовать Ханну, чтобы навсегда прекратить любой контакт с внешним миром, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Russian World Vision
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