Вышел первый полноценный трейлер фильма «Миссия невыполнима 7» с Томом Крузом
Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала на своём YouTube-канале первый большой трейлер новой, седьмой части шпионской франшизы «Миссия: невыполнима».
В ролике, который представляет первую часть дилогии «Смертельная расплата», показали массу кадров как с главными героями, так и со злодеями, а также погони, перестрелки и прочие зрелищные сцены, в том числе трюки в исполнении Тома Круза.
«Итан Хант (Том Круз) и его команда приступают к их самой опасной миссии: выследить ужасающее новое оружие, которое угрожает всему человечеству, прежде чем оно попадет в чужие руки», - говорится в описании к ролику.
Премьера «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» состоится 12 июля, вторая часть выйдет в прокат летом 2024 года.
Ранее сообщалось, что дилогия «Смертельная расплата» может стать последней в истории шпиона Итана Ханта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru