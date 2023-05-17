Вышел первый полноценный трейлер фильма «Миссия невыполнима 7» с Томом Крузом

В ролике, который представляет первую часть дилогии «Смертельная расплата», показали массу кадров как с главными героями, так и со злодеями, а также погони, перестрелки и прочие зрелищные сцены, в том числе трюки в исполнении Тома Круза.

«Итан Хант (Том Круз) и его команда приступают к их самой опасной миссии: выследить ужасающее новое оружие, которое угрожает всему человечеству, прежде чем оно попадет в чужие руки», - говорится в описании к ролику.

Премьера «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» состоится 12 июля, вторая часть выйдет в прокат летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что дилогия «Смертельная расплата» может стать последней в истории шпиона Итана Ханта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

