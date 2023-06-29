Вышел новый большой трейлер «Дюны 2» Дени Вильнева. Видео
29 июня 202321:47
На YouTube-канале Warner Bros. Pictures вышел второй полноценный трейлер «Дюны 2».
Фильм снят по второй части научно-фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта «Дюна».
Режиссером картины стал Дени Вильнев. В фильме сыграют Ребекка Фергюсон, Зендея, Остин Батлер, Эмили Уотсон, Кристофер Уокен и другие.
Премьера картины назначена на 3 ноября 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: бойцов ВСУ в Германии учат защищаться от радиации
- Додик выкосил траву в Баня-Луке из-за бездействия коммунальщиков
- В ОНК Москвы опровергли сообщения о нахождении Суровикина в СИЗО
- Госдеп пообещал Украине «весомый» пакет поддержки по итогам саммита НАТО
- На Украине захватили храм Украинской православной церкви в Хмельницкой области
- Вышел новый большой трейлер «Дюны 2» Дени Вильнева. Видео
- Экс-советник Кучмы: Зеленский пытается подсадить украинцев на каннабис
- СМИ: в России начался дефицит курьеров и менеджеров по продажам
- МАГАТЭ обеспокоено контрнаступлением Украины в районе Запорожской АЭС
- В Ираке прошла акция протеста около посольства Швеции из-за сожжения Корана
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru