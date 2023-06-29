Вышел новый большой трейлер «Дюны 2» Дени Вильнева. Видео

На YouTube-канале Warner Bros. Pictures вышел второй полноценный трейлер «Дюны 2».

Фильм снят по второй части научно-фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта «Дюна».

Режиссером картины стал Дени Вильнев. В фильме сыграют Ребекка Фергюсон, Зендея, Остин Батлер, Эмили Уотсон, Кристофер Уокен и другие.

Премьера картины назначена на 3 ноября 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр: фильм «Дюна»
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