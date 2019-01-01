Второго «Аватара» зрители увидят через два года
The Walt Disney Company назвала дату выхода нового эпизода «Аватара».
Зрители увидят картину 17 декабря 2021 года. Последующие эпизоды фильма-рекордсмена покажут в 2023, 2025 и 2027 годах.
Disney анонсировал выход трех новых фильмов киносаги «Звездные войны». Премьеры запланированы на 2022, 2024 и 2026 годы, передает «Интерфакс».
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