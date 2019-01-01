Культура

Второго «Аватара» зрители увидят через два года

7 мая23:42

The Walt Disney Company назвала дату выхода нового эпизода «Аватара».

Зрители увидят картину 17 декабря 2021 года. Последующие эпизоды фильма-рекордсмена покажут в 2023, 2025 и 2027 годах.

Disney анонсировал выход трех новых фильмов киносаги «Звездные войны». Премьеры запланированы на 2022, 2024 и 2026 годы, передает «Интерфакс».

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ФОТО: flickr/Tom Simpson
ТЕГИ:Disney

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