Вторая Московская неделя моды пройдет весной 2024 года

Участниками Второй Московской недели моды станут более ста российских и зарубежных дизайнеров, сообщили НСН организаторы мероприятия.

Модный форум пройдет с 1 по 8 марта 2024 года. Его основными площадками станут Центральный выставочный зал «Манеж» и ВДНХ. В числе зарубежных участников недели моды будут, в частности, дизайнеры из Бразилии, Индии, Китая и ОАЭ.

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Предыдущая Московская неделя моды прошла в столице в июне 2022 года. В конце ноября – начале декабря 2023 года в Москве прошел BRICS+ Fashion Summit.

Эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов ранее объяснял НСН, что этот форум не ставил целью бросить вызов Миланской или Парижской неделям моды.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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