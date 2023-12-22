Вторая Московская неделя моды пройдет весной 2024 года

Предыдущая Московская неделя моды прошла в столице в июне 2022 года. В конце ноября – начале декабря 2023 года в Москве прошел BRICS+ Fashion Summit.

Эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов ранее объяснял НСН, что этот форум не ставил целью бросить вызов Миланской или Парижской неделям моды.

