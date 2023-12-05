Всероссийский хоровой форум пройдет с 19 по 22 декабря в Гнесинке

Российская академия музыки (РАМ) им. Гнесиных проведет Всероссийский хоровой форум с 19 по 22 декабря, который будет приурочен к 150-летию со дня рождения Елены Гнесиной и 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу академии.

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Отмечается, что ключевой целю форума является практическая демонстрация методов работы с хором ведущих дирижеров-хормейстеров, которые представляют музыкальные вузы России.

Ранее сообщалось, что представители 92 стран приняли участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур. Всего мероприятия деловой программы форума посетили свыше 1,3 тысячи участников. На форуме участвовали спикеры, в частности, из Австралии, стран Азии, Африки, Европы и Северной Америки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Самарин
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