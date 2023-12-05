Всероссийский хоровой форум пройдет с 19 по 22 декабря в Гнесинке
Российская академия музыки (РАМ) им. Гнесиных проведет Всероссийский хоровой форум с 19 по 22 декабря, который будет приурочен к 150-летию со дня рождения Елены Гнесиной и 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу академии.
Отмечается, что ключевой целю форума является практическая демонстрация методов работы с хором ведущих дирижеров-хормейстеров, которые представляют музыкальные вузы России.
Ранее сообщалось, что представители 92 стран приняли участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур. Всего мероприятия деловой программы форума посетили свыше 1,3 тысячи участников. На форуме участвовали спикеры, в частности, из Австралии, стран Азии, Африки, Европы и Северной Америки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главы МИД России и Ирана подписали декларацию о противодействии санкциям
- Фильм о феномене Родниной по книге «Слеза чемпионки» выйдет в прокат в 2024 году
- Корь выявили у ребенка в Новгородской области
- Ушаков: Товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев вырос на 63%
- Бельгия пообещала поставить Украине истребители F-16 в 2025 году
- Фермеры водрузили перед парламентом Молдавии мешок с навозом
- Группа «Мастер» объявила о прекращении сотрудничества с Андреем Большаковым
- Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 92 рублей
- Всероссийский хоровой форум пройдет с 19 по 22 декабря в Гнесинке
- СМИ: Геннадий Зюганов признался, что пользуется иностранными смартфонами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru