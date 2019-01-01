Культура

Возможно найдено видео с Бэнкси

4 июля23:00

Телеканал ITV London нашел архивное интервью 16-летней давности с молодым человеком, который, возможно, является Бэнкси, сообщает РИА «Новости».

Молодой человек, чье лицо частично закрыто футболкой и кепкой, предположительно и является известным анонимным уличным художником.

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ТЕГИ:Бэнкси